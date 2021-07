In Umbria più di 300 mila hanno completo ciclo vaccini

(ANSA) - PERUGIA, 09 LUG - Superati in Umbria i 300 mila vaccinati contro il Covid. Sono infatti 308.101 coloro che hanno completato il ciclo al 9 luglio, 9.313 in più rispetto al giorno precedente secondo quanto riporta il sito della Regione. Si tratta del 39,8 per cento del totale.

I vaccinati con la prima dose sono 531.711, 250 in più rispetto al giorno precedente, pari al 68,97 per cento dei residenti. (ANSA).