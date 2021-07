Gli Azzurri sugli schermi dell'Arena di Umbria Jazz

(ANSA) - PERUGIA, 09 LUG - Come il Festival dei Due Mondi, anche Umbria Jazz ha deciso di modificare gli orari dei concerti di domenica, in occasione della finale dei campionati europei che vedrà in campo l'Italia.

L'apertura dei cancelli dell'Arena Santa Giuliana è prevista alle 18,30, mentre sarà anticipato alle 19 anche il concerto di Enrico Rava-Fred Hersch, che sarà seguito dall'esibizione dello stesso Rava con Dino e Franco Piana, Dado Moroni, Gabriele Evangelista e Roberto Gatto in "Al Ghir dal Bughi".

Dalle 21 la partita sarà trasmessa sugli schermi dell'Arena.

Poi, alla conclusione dell'incontro, sarà sul palco il Julian Lage trio. (ANSA).