Emanuele Filiberto di Savoia in visita a Monte S.M.Tiberina

(ANSA) - MONTE SANTA MARIA TIBERINA (PERUGIA), 09 LUG - L'antico borgo di Monte Santa Maria Tiberina ha ricevuto la visita di Emanuele Filiberto di Savoia, interessato a vedere la chiesa di Santa Maria delle Grazie, situata nel centro della frazione di Lippiano, dove, a seguito del terremoto che nel 1917 coinvolse anche la piccola frazione vicinissima alla Toscana, passò e si inginocchiò la sua bisnonna, la regina Elena di Savoia, come testimonia la targa appesa fuori dalla chiesa.

L'ospite è stato ricevuto e accompagnato dalla sindaca Letizia Michelini: "Tutto il territorio è stato felice di ricevere Emanuele Filiberto, una persona cordiale e piacevole. Sono rimasta contenta - ha affermato Michelini - dell'apprezzamento mostrato, durante la visita, per il luogo che espressamente ha chiesto di visitare e, in generale, verso i paesaggi e panorami che da sempre il nostro borgo offre. Ci auguriamo che torni preso a trovarci". (ANSA).