Denunciata per stalking dopo minacce di morte alla vicina

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 09 LUG - E' accusata di aver offeso più volte la vicina con frasi ingiuriose e discriminatorie, e di avere minacciato lei e i suoi familiari di morte e anche di dare fuoco all'intero condominio o all'auto: per questo una quarantaseienne di Assisi, già inquisita in passato, è stata denunciata per stalking dagli agenti del commissariato del posto. Nei confronti della donna il gip ha anche emesso la misura del divieto di avvicinamento alla stessa vicina.

E' stata proprio quest'ultima a dare il via alle indagini attraverso una denuncia.

In particolare i poliziotti - grazie alle testimonianze raccolte e agli interventi svolti dalla Volante, chiamata in soccorso in diversi episodi - hanno accertato che la quarantaseienne ha messo in atto continue aggressioni fisiche e verbali verso la donna. Secondo quanto riferito dalla questura, avrebbe inoltre aggredito il fratello rincorrendolo con una scopa, tentato di sfondare la porta d'ingresso dell'appartamento della stessa vicina con manate e calci, danneggiato la sua auto con calci e pugni. Infine, nell'aprile scorso, avrebbe dato fuoco alla cassetta postale. La vittima era stata costretta a limitare le proprie uscire per il timore di incontrare la quarantaseienne o affrontare gli appostamenti che questa faceva sul suo posto di lavoro. La misura emessa dal gip impedirà alla donna di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima, con l'obbligo di mantenere una distanza non inferiore ai 500 metri e di comunicare con lei. (ANSA).