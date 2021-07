Coletto, guardiamo con un certo ottimismo all'estate

(ANSA) - PERUGIA, 09 LUG - "In questo momento possiamo guardare con un certo ottimismo alla stagione estiva": l'assessore regionale alla Sanità Luca Coletto ha commentato così i dati relativi all'aggiornamento settimanale della pandemia in Umbria. Con un invito tuttavia a non abbassare la guardia.

"Soprattutto in queste giornate in cui l'Umbria si anima grazie a Umbria jazz e ci si ritrova anche per seguire gli Europei di calcio - ha sottolineato l'assessore -, vorrei ricordare di rispettare il più possibile le regole per evitare la diffusione dell'infezione. A partire dal distanziamento e dall'uso della mascherina se ci si trova in situazioni di sovraffollamento, anche se all'aperto non è più obbligatorio".

