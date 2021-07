Caritas Perugia, aumentano i 'lavoratori poveri'

(ANSA) - PERUGIA, 09 LUG - Aumentano i "lavoratori poveri" da quanto emerge dal nuovo Rapporto dell'Osservatorio diocesano sulle povertà e l'inclusione sociale della Caritas di Perugia-Città della Pieve. Una "emergenza e fenomeno in grande ascesa" per il prof. Pierluigi Grasselli che guida l'equipe dell'Osservatorio, il quale ha così commentato durante la presentazione dello studio-ricerca: "Il lavoro non ci salva dalla povertà, non basta a superare questa condizione".

Risulta quindi "grave" anche la situazione sul fronte del lavoro. Sono infatti 307 i poveri che si sono rivolti alla Caritas nel 2020 e che si dichiarano occupati e che "possiamo supporre 'lavoratori poveri', che alcuni stimano per l'Italia in 1 milione e mezzo (con un aumento del 22% rispetto al 2019), per i quali l'occupazione non preserva da una situazione di povertà", come ha spiegato Grasselli.

A questi si aggiungono 454 disoccupati, peraltro diminuiti di quasi il 40% rispetto al 2019: tale diminuzione, secondo Grasselli, può corrispondere ad un aumento degli inattivi, entrambi i fenomeni essendo stati registrati in Italia e in Umbria (come rimarca l'ultima relazione di Bankitalia per l'economia dell'Umbria) nel 2020. Sono 85 infine i poveri che dichiarano inoltre lavoro nero o comunque irregolare (con un aumento sul 2019 del 60%). (ANSA).