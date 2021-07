Aumentano positivi Covid individuati in un giorno in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 09 LUG - Aumentano i nuovi positivi al Covid individuati in Umbria nell'ultimo giorno rispetto a quello precedente, 13 mentre erano 11 giovedì. Lo riporta il sito della Regione.

Sono emersi da 1.288 tamponi e 2.037 test antigenici, con un tasso di positività sul totale del 0,39 per cento in leggero aumento rispetto allo 0,3 del giorno precedente.

Nell'ultimo giorno è stata registrata una nuova vittima del Covid, mentre 23 sono stati i guariti. Gli attualmente positivi sono ora 628, 11 in meno del giorno precedente.

Tornano a calare i ricoverati negli ospedali, 13, erano 14, uno dei quali in terapia intensiva (dato stabile). Nessun morto in Umbria per il Covid nell'ultimo giorno e non uno come riportato sul sito dedicato della Regione. Questa ha infatti precisato che è da attribuire ad un allineamento delle banche dati anagrafici. Quindi il decesso è riferibile ai mesi precedenti.