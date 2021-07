Appello assessore Coletto a donare sangue

(ANSA) - PERUGIA, 09 LUG - Appello a tutti i donatori di sangue da parte dell'assessore regionale alla Sanità Luca Coletto. "In questo momento la banca del sangue è in grande sofferenza" ha infatti sottolineato.

"Questa carenza - ha sostenuto Coletto in una nota della Regione - potrebbe compromettere l'attività programmata. Vorrei invitare tutti i donatori a prenotare la donazione presso i centri di raccolta sangue presenti sul territorio regionale.

Donare il sangue è un gesto di grande generosità e di solidarietà verso gli altri e, soprattutto in questa fase che unisce alla conclamata carenza di donazioni estiva anche l'emergenza Covid, questo gesto verso gli altri è ancora più importante". (ANSA).