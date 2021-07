ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Umbria, costante riduzione dei casi

(ANSA) - PERUGIA, 09 LUG - Si conferma "in costante diminuzione" l'andamento dei nuovi casi Covid in Umbria dove l'indice Rt è a 0,94 contro un valore nazionale di 1,24. Il quadro è delineato dall'analisi settimanale del nucleo epidemiologico della Regione aggiornato al 9 luglio.

Gli esperti rilevano che vista la bassa numerosità dei casi, l'Rt "è soggetto a maggiori oscillazioni".

L'analisi conferma anche la "stabilizzazione verso il basso" del tasso di incidenza settimanale regionale, sei casi per 100 mila abitanti, e dei relativi dati provinciali. "Con una tendenza alla riduzione", sottolineano gli epidemiologi, in tutti i distretti con la sola eccezione della Valnerina che mostra un'incidenza "lievemente maggiore" ma comunque scesa di un terzo rispetto all'ultima settimana.

Dallo studio emerge inoltre che "si consolida verso il basso" anche la quota dei positivi sui nuovi tamponi, "a conferma dell'adeguata azione di tracciamento dei casi su tutto il territorio regionale".

L'assessore regionale alla Sanità Luca Coletto ha comunque rivolto l'invito "a non abbassare la guardia". "In questa fase - ha aggiunto - bisogna necessariamente tenerla alta e l'attenzione deve andare anche oltre i confini regionali. Il Nucleo epidemiologico della nostra Regione sta facendo un attento monitoraggio dell'andamento epidemico nelle regioni circostanti e nell'intero Paese per individuare e gestire tempestivamente possibili elementi di criticità per la popolazione regionale. Con la ripresa della mobilità tra regioni e Stati è molto importante tenere sotto osservazione quello che accade intorno a noi per poter poi eventualmente valutare preventivamente le giuste azioni da adottare. Solo così potremo da una parte preservare la salute e dall'altra permettere alle attività economiche, in particolare in questo periodo dell'anno a quelle turistiche, di ripartire con slancio". (ANSA).