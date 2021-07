Un morto e tre feriti per esplosione villetta provincia Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 08 LUG - Un uomo è morto e altre 3 persone sono rimaste ferite per una esplosione in una villetta bifamiliare avvenuta nella notte in località Montemezzo di Valfabbrica, in provincia di Perugia. L'ipotesi al vaglio dei vigili del fuoco, ancora sul posto, è che sia stata provocata da una fuga di gpl.

Secondo quanto riferito dai vigili, nella villetta vivevano due nuclei familiari. L'esplosione è avvenuta al primo piano e il deceduto si trovava in quell'area. La vittima è stata recuperata tra le macerie. Lo scoppio ha provocato il crollo del solaio del primo piano che ha interessato anche il piano terra, uno spigolo e due facciate dell'edificio.

L'esplosione è avvenuta verso mezzanotte. Sono quindi intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Gaifana, Assisi, Foligno e Perugia, anche con una autoscala. Personale coordinato sul posto dal funzionario di turno. Intervenuti anche 118 e forze dell'ordine.

La squadra di Gaifana sta operando la bonifica degli ultimi focolai. L'intervento si protrarrà ancora per diverse ore.

