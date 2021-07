Todi Festival con debutto dello spettacolo Walter Veltroni

(ANSA) - PERUGIA, 08 LUG - Si inaugurerà con il debutto nazionale dello spettacolo teatrale firmato da Walter Veltroni 'L'inizio del buio' per chiudersi sulle note di Loredana Bertè, la 35/a edizione del Todi Festival. Una settimana di eventi che si preannunciano di grande fascino, tra teatro, musica, letteratura e arte contemporanea e visiva. La città dal 28 agosto al 5 settembre torna quindi ad essere uno dei centri della cultura italiana, come è stato sottolineato durante la presentazione del programma al Salone d'Onore di Palazzo Donini a Perugia.

"In questi anni - ha detto il sindaco di Todi Antonino Ruggiano - il Festival ha consolidato il suo ruolo e quest'anno, ancora una volta, è stato confezionato un programma incredibile".

Dopo lo spettacolo che porta la firma di Veltroni (la regia è di Peppino Mazzotta e mette in scena l'incontro di due storie fortemente radicate nella memoria degli italiani come le vicende di Alfredino Rampi e di Roberto Peci) seguiranno atri debutti nazionali: 'Boomerang - Gli illusionisti della danza' del coreografo Cristiano Fagioli (29 agosto); 'La febbre di Wallace Shawn', con la regia di Veronica Cruciani e protagonista Federica Fracassi (30 agosto); 'La vespa', testo inedito firmato da Morgan Lloyd Malcolm, con la regia di Piergiorgio Piccoli (31 agosto); 'Emigranti' di Sławomir Mrożek, con la regia di Claudio Jankowski e in scena Riccardo Barbera e Roberto D'Alessandro (1 settembre); 'E.T._ L'incredibile storia di Elio Trenta' firmata Luigi Diberti e Gianmario Pagano, con la regia di Francesco Frangipane (2 settembre).

Il vasto cartellone prevede anche masterclasses e laboratori, incontri dedicati all'arte contemporanea, alla fotografia, appuntamenti teatrali, letterari e con l'autore nell'ambito delle rassegne 'Todi Off' e 'Around Todi', nata per la valorizzazione delle eccellenze del territorio. (ANSA).