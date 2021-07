Stabili ultimo giorno attuali positivi Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 08 LUG - Si ferma almeno per un giorno il calo degli attualmente positivi al Covid in Umbria, che restano 639, stabili in base ai dati della Regione aggiornati all'8 luglio. Sono stati infatti registrati 11 nuovi casi e altrettante guarigioni dal virus mentre non vengono segnalati nuovi morti.

In leggero aumento i ricoverati in ospedale, 14, erano 13, uno dei quali in terapia intensiva (erano zero mercoledì), a Terni.

Nell'ultimo giorno sono stati analizzati 1.405 tamponi e 2.044 test antigenici, con un tasso di positività dello 0,3 per cento sul totale (0,2 mercoledì). (ANSA).