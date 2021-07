Incontro tra Regione e sindacati su bilancio Sanità e Piano

(ANSA) - PERUGIA, 08 LUG - I temi legati al bilancio sanitario e alle sue ripercussioni sul redigendo Piano socio sanitario umbro sono stati al centro di un confronto tra la presidente della Regione, Donatella Tesei, l'assessore alla Sanità Luca Coletto, insieme al direttore regionale Massimo Braganti e il capo di Gabinetto Federico Ricci, con i segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil a seguito della richiesta da parte degli stessi sindacati di un approfondimento.

L'incontro - riferisce Palazzo Donini - è stato definito "proficuo e costruttivo" ed ha portato sia ad approfondire le cause storiche del disequilibrio strutturale del bilancio della Sanità, sia a presentare quelle che sono le soluzioni che la Regione ha individuato, tanto immediate quanto di prospettiva.

E' stata inoltre condivisa quella che sarà la strada da percorrere in merito al Piano socio sanitario allo scopo di arrivare ad una proposta che sia "partecipata e condivisa" e che tra le varie azioni consenta "di ottenere al contempo il massimo ed efficiente servizio pubblico al cittadino e la sostenibilità dei conti". (ANSA).