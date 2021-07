Dopo sospensione per Covid torna a Narni la Corsa all'anello

(ANSA) - NARNI (TERNI), 08 LUG - Dopo la sospensione per il Covid torna a Narni la Corsa all'anello che si svolgerà al 'campo de li giochi' domenica 5 settembre alle 18. Sarà il momento centrale della manifestazione "Secondo Aevo" che inizierà il 27 agosto con tanti eventi.

"E' una grande soddisfazione - ha affermato il presidente dell'associazione Corsa all'Anello Federico Montesi - poter finalmente tornare con la Corsa al campo. Il mio ringraziamento va ai terzieri per aver ripreso in pieno le attività ed aver mantenuto in vita ed in piena efficienza le scuderie, nonostante tutte le difficoltà legate all'emergenza Covid". (ANSA).