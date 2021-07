Agabiti, Umbria ha vocazione a ospitare amanti spettacolo

(ANSA) - PERUGIA, 08 LUG - "L'Umbria ha una vocazione naturale ad ospitare viaggiatori ed amanti dell'arte e dello spettacolo, per questo crediamo che sostenere lo spettacolo, in tutte le sue forme, abbia un significato che va oltre le singole proposte": lo ha detto l'assessore alla Cultura della Regione Umbria, Paola Agabiti, intervenendo alla presentazione della 35/a edizione del Todi Festival, in programma dal 28 agosto al 5 settembre. Dopo aver ricordato le "grandi risorse" investite per il rilancio ed il posizionamento turistico dell'Umbria, a supporto degli investimenti, dell'incoming e della promozione, ha sottolineato: "continueremo a investire in cultura, turismo e spettacolo, con il coinvolgimento delle amministrazioni e delle associazioni, per rendere l'Umbria sempre più protagonista".

Per Agabiti quindi, ritrovare gli artisti sul palco e il pubblico in sala anche a Todi è un "segnale di ritorno alla normalità". Quello tra la città e il suo Festival è in particolare, secondo l'assessore, "uno straordinario connubio".

Così come quello con l'Umbria. "Todi Festival - ha detto - è un appuntamento importante nel panorama culturale regionale, forte di un programma variegato, con molte opere inedite e prime nazionali. La presenza del Festival in Umbria, oltre che per la sua valenza artistica e culturale, costituisce un fattore di animazione turistica e di promozione dell'intero territorio regionale". (ANSA).