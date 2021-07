In Umbria sette nuovi casi Covid e 15 guariti ultimo giorno

(ANSA) - PERUGIA, 07 LUG - Sono stati sette i nuovi positivi al Covid accertati in Umbria nell'ultimo giorno a fronte di 15 guariti e nessun nuovo morto. Gli attualmente positivi scendono ora 639, otto in meno di martedì.

In base ai dati sul sito della Regione sono stati analizzati 1.549 tamponi e 1.536 test antigenici, con un tasso di positività dello 0,2 per cento sul totale (0,02 il giorno precedente).

Invariato nell'ultimo giorno il quadro relativo agli ospedali con 13 ricoverati, tutti nei reparti ordinari e nessuno in intensiva. (ANSA).