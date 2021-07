Si fingono fruttivendoli e rapinano anziano, denunciati

(ANSA) - FABRO (TERNI), 06 LUG - Rintracciati e denunciati dai carabinieri di Fabro i due presunti autori di una rapina compiuta lo scorso aprile, in strada, ai danni di un settantaseienne del posto, compiuta spacciandosi per fruttivendoli.

Si tratta di un trentacinquenne e di un trentaquattrenne di origini campane, entrambi risultati già inquisiti in passato, accusati di aver avvicinato l'anziano a bordo di un furgone con la scusa di vendergli una cassetta di frutta. Quando l'uomo ha preso in mano il portafogli per pagare - in base alla ricostruzione dell'Arma - i due glielo hanno strappato dalle mani, per poi spingere il settantaseienne per allontanarlo ed assicurarsi la fuga. Grazie alla descrizione fornita dalla vittima e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sul posto, i militari hanno individuato i due, che hanno utilizzato un copione già spesso messo in atto da altri rapinatori sul territorio nazionale. (ANSA).