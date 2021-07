Direttore Anticrimine Polizia in visita a questura Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 06 LUG - Il direttore centrale Anticrimine della polizia, il prefetto Francesco Messina, ha fatto visita alla Questura di Perugia da lui guidata dall'ottobre 2016 al gennaio 2018. E' stato accompagnato dal dirigente superiore Giuseppe Linares.

La Questura, guidata da Antonio Sbordone, ha sottolineato la "particolare attenzione dimostrata nei confronti degli Uffici della polizia di Stato" della provincia. La visita ha anche rappresentato un momento di confronto e riflessione sulla situazione della criminalità in questa realtà territoriale nonché riguardo alle strategie di contrasto ai fenomeni delittuosi.

Inoltre, il prefetto Messina ha anche colto l'occasione per fare il punto di situazione sull'attivazione a livello nazionale delle Squadre Sisco, Sezioni investigative specializzate criminalità organizzata, deputate allo svolgimento delle attività di indagine sulla criminalità organizzata che operano a Perugia come nelle altre province sedi di Corte d'appello.

(ANSA).