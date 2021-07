A Perugia nasce tavolo di monitoraggio sulla crisi economica

(ANSA) - PERUGIA, 06 LUG - Crisi economica, Pnrr e provvedimenti del Governo, a partire dal bonus 110%: sono stati questi i temi al centro di un incontro tra il presidente della Provincia di Perugia, Luciano Bacchetta, e i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil, Filippo Ciavaglia, Bruno Mancinelli e Claudio Bendini. E' stato quindi deciso di istituire un tavolo istituzionale di monitoraggio con le organizzazioni sindacali per un vero confronto tale per cui "si possa incidere - si legge in una nota dell'amministrazione provinciale - nel merito delle questioni che vedranno flussi economici e provvedimenti che determineranno il prossimo futuro".

L'incontro è stato già fissato entro fine luglio e potrà vedere anche la partecipazione delle associazioni di categoria.

"Confronti costruttivi, necessari con le organizzazioni sindacali per costruire insieme un percorso di ripresa di tutti i settori della nostra comunità provinciale e regionale" ha precisato il presidente Bacchetta. (ANSA).