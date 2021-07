Scuola umbra pa punta su alta formazione-conti in ordine

(ANSA) - PERUGIA, 05 LUG - Alta formazione, conti in ordine e sviluppo digitale sono i driver di valore del Consorzio Scuola umbra di amministrazione pubblica, guidato dalla presidente della Regione, Donatella Tesei e amministrato da Marco Magarini Montenero, condivisi dall'assemblea dei soci, riunita a Villa Umbra per l'approvazione dei documenti contabili e per la nomina del comitato scientifico.

Approvato all'unanimità il bilancio consuntivo, chiuso al 31 dicembre 2020 con un risultato positivo nonostante la grave crisi pandemica e in linea con il risultato del 2019. Approvato anche il bilancio di previsione triennale 2021-'23.

"Nonostante il complesso scenario 2020 fortemente condizionato dalla pandemia - ha commentato l'amministratore unico Marco Magarini Montenero - Scuola umbra di amministrazione pubblica ha aumentato, in modo esponenziale, le ore di formazione a distanza, registrando un incremento di partecipanti da tutta Italia, in particolare da Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania e Sicilia, distinguendosi a livello nazionale nel settore della formazione rivolta alla PA, sempre più orientato alla digitalizzazione. Ha garantito servizi formativi ed informativi di qualità, incaricando 600 docenti e riducendo i costi dei loro incarichi di circa il 20%. Ha stipulato oltre cento convenzioni con enti pubblici, di cui molte fuori regione, per favorire la partecipazione del personale. Ha contenuto i costi generali e di funzionamento di circa il 15%".

Forte dei risultati raggiunti, per consolidare ulteriormente il proprio ruolo nazionale e per attuare il piano strategico 2021-2023, caratterizzato da innovazione del programma formativo, digitalizzazione dei processi, formazione a distanza come modalità prevalente, progettazione e informazione europea grazie alle competenze del Seu, Servizio Europa incorporate nel 2021, la Scuola avrà al proprio fianco per tre anni un Comitato scientifico cui spetterà la programmazione didattica e scientifica delle attività svolte dal Consorzio. (ANSA).