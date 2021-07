Martinelli nuovo direttore Anestesia Città Castello

(ANSA) - CITTÀ DI CASTELLO (PERUGIA), 05 LUG - Il dottor Stefano Martinelli è il nuovo direttore della struttura complessa di Anestesia e rianimazione dell'ospedale di Città di Castello. E' stato presentato alla presenza del direttore generale dell'Usl Umbria 1 Gilberto Gentili e di quello sanitario Massimo D'Angelo, del direttore del presidio ospedaliero Alto Tevere Silvio Pasqui e del sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta.

Con l'occasione è stata inaugurata simbolicamente anche la nuova unità di terapia intensiva, denominata "Modulo Arcuri", voluta dall'ex Commissario straordinario per l'emergenza Covid e realizzata, grazie al Piano di Riorganizzazione della rete ospedaliera, per fronteggiare l'emergenza pandemica. Un intervento da 2 milioni di euro che - spiega l'Usl 1 - ha consentito di aggiungere dieci posti letto completi a quelli già a disposizione.

"Il dottor Stefano Martinelli - ha detto Gentili - è un medico capace, dotato di grande umanità che sarà in grado di ricoprire con competenza e professionalità questo importante ruolo all'ospedale di Città di Castello. Ora il problema sta nel riuscire a mantenere una squadra numericamente adeguata alla luce delle difficoltà oggettive a reperire medici specialisti non solo in anestesia ma anche in altri campi".

Bacchetta che si è detto "soddisfatto della nomina del primario". "E' un bel segnale - ha proseguito - che ci fa pensare alla normalità".

"In questa regione ed in questo ospedale - ha affermato D'Angelo - si è fatto un grande lavoro in questi mesi".

Martinelli si è quindi dichiarato emozionato, grato ed onorato per l'incarico conferitogli. "Quello che abbiamo fatto in questi mesi - ha proseguito il neo direttore di Anestesia e rianimazione - è stato possibile grazie al fondamentale lavoro di tutta l'equipe sanitaria, che ha saputo integrare al meglio tutte le fasi del lavoro. Il mio obiettivo resterà questo: cercare di motivare il gruppo affinché lavori con maggior entusiasmo per rendere di più". (ANSA).