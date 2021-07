Indagini su trovato morto a Terni, ipotesi overdose

(ANSA) - TERNI, 05 LUG - Sono in corso indagini da parte della squadre Mobile della questura di Terni sulle cause della morte, avvenuta la scorsa notte, di un quarantasettenne originario del nord Italia, in un appartamento a vocabolo Tuillo, nella prima periferia della città. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori quella dell'overdose, presumibilmente da eroina.

Inutili i soccorsi da parte del 118. Sull'episodio è stato aperto un fascicolo da parte della procura del posto, che nelle prossime ore dovrebbe disporre l'autopsia sul corpo dell'uomo.

