In Umbria anticipa seconda dose vaccino 25% contattati

(ANSA) - PERUGIA, 05 LUG - Sono circa un quarto dei soggetti contattati dalla Regione Umbria che hanno dato la loro adesione per anticipare la somministrazione della seconda dose di vaccino contro il Covid. Ai 9.148 messaggi inviati solo 2.339 al momento, quindi il 25 per cento, hanno risposto positivamente.

La Regione ha reso noto che al momento gli sms sono stati inviati prioritariamente agli estremamente vulnerabili e fragili e a tutti coloro che, per motivi di salute o esigenze comprovate e urgenti, ne avevano fatto richiesta. In questa prima tranche sono ricompresi solo coloro che avrebbero dovuto ricevere la seconda dose entro il 21 luglio.

Tutti gli altri soggetti, con priorità per le fasce più a rischio, prenotati dopo il 21 luglio e che avevano già inoltrato la richiesta di anticipare la chiusura del ciclo vaccinale (all'incirca in 7.000), riceveranno dal 15 di luglio un sms con indicata la procedura da espletare sul portale regionale per spostare l'appuntamento anticipandone la data.

I prenotati dopo il 21 luglio che non avevano fatto richiesta di anticipazione potranno farlo sul portale dedicato attraverso la procedura che sarà comunicata prossimamente e, "sempre nei limiti delle dosi disponibili", potranno anticipare l'appuntamento.

"Questo iter - ha spiegato il commissario regionale per l'emergenza Covid, Massimo D'Angelo - è stato scelto anche in considerazione del fatto che si vuole lasciare ai cittadini l'opzione di scegliere tra più date per creare meno disagio possibile, anche in vista delle ferie estive".