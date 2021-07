In poco meno di 3 mila su navette per Castelluccio Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 05 LUG - Sono state 2.735 le persone che hanno usufruito delle navette messe a disposizione nel versante umbro per raggiungere Castelluccio di Norcia nel fine settimana appena trascorso e ammirare così la fioritura. Lo ha reso noto l'amministrazione comunale nursina, tracciando un primo bilancio.

Sempre tra sabato e domenica, i varchi elettronici che "guardano" gli accessi al borgo dei Sibillini hanno registrato il passaggio di 2.700 veicoli.

Inoltre, dai dati rilevati dai punti di accesso, di sicurezza e videosorveglianza nei cinque accessi dislocati sul territorio comunale di Norcia è emerso che nella settimana dal 28 giugno al 4 luglio sono stati 80.246 i passaggi, in entrata e in uscita da Norcia.

Gli accessi rilevati solo dai varchi in direzione Castelluccio sono stati 16.084 nel 2021 e 20.323 nel 2020. "E' opportuno, tuttavia, ricordare che lo scorso anno, nello stesso periodo, la fioritura stava raggiungendo il massimo del suo splendore, complice anche una situazione climatica evidentemente più favorevole, per la sua rigogliosità e bellezza", sottolinea l'Amministrazione comunale. "Possiamo quindi solo stimare - prosegue - che aggiungendo ai nostri numeri quelli in arrivo dalle Marche, le persone presenti domenica sul Pian Grande di Castelluccio si avvicinassero comunque alle quantità ipotizzate e ritenute sostenibili, che ora, ci auguriamo si confermino anche nei giorni infrasettimanali".

"Il bilancio di questa nuova fase sperimentale per il primo weekend 'su prenotazione' per ammirare la fioritura può dunque essere considerato positivo, sia per l'organizzazione dei parcheggi che del servizio navette, senza riscontrare particolari criticità", conclude il Comune. (ANSA).