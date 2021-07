Dedicato a personale sanità concerto anteprima Uj

(ANSA) - PERUGIA, 05 LUG - E' dedicato al personale sanitario impegnato nell'emergenza Covid il concerto di anteprima di Umbria jazz 2021 in programma mercoledì 7 luglio alle 21, al Barton Park di Perugia. Suonerà l'Orchestra Asclepio, formazione composta da medici e professionisti sanitari, integrata da musicisti sanitari umbri, "accomunati da un grande amore per la musica, intesa come cura, vaccino per l'anima", sottolineano gli organizzatori.

"L'evento vuole essere un omaggio ed un ringraziamento, della Regione Umbria e del Festival di Umbria jazz - è detto in un suo comunicato -, alle persone che in questi lunghi mesi di pandemia si sono presi cura della popolazione con coraggio e professionalità".

Sul palco dell'arena del Barton Park, con l'orchestra Asclepio, diretta dal Maestro Alois Saller, anche la Big Band jazz dell'Università di Padova, direttore Ludovico Rinco. In programma un suggestivo confronto classica-jazz con "Lo Schiaccianoci" di Petr Il'ic Cajkovskij e la "rilettura" jazz che ne fece Duke Ellington. L'Orchestra Asclepio eseguirà anche la "Rapsodia in blu" di George Gershwin, pianoforte solista Leonora Armellini.

L'ingresso sarà esclusivamente ad inviti. L'evento sarà visibile in diretta streaming collegandosi al linkhttps://www.onstream.it/jazzsanitaumbria/ e sulle pagine Facebook di Regione Umbria, Umbria Jazz e Barton park. (ANSA).