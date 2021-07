A Perugia la "Pietro Crocchioni celebration"

(ANSA) - PERUGIA, 05 LUG - Si intitola "Pietro Crocchioni celebration" una mostra dedicata alla persona e all'arte del pittore e storico fotografo perugino della Nazione, scomparso l'11 marzo dell'anno scorso.

Un'esposizione molto attesa e che è stata organizzata dalla moglie di Pietro Crocchioni, Giuliana Maria Cecchetti e dai figli, Gian Matteo e Tommaso, "nella speranza di lasciare un caro ricordo a chi lo ha conosciuto e a chi vorrà apprezzarne la sua arte".

Le opere saranno esposte all'ex chiesa della Misericordia di Perugia, in via Oberdan 54, dall'8 al 25 luglio.

L'inaugurazione è fissata per giovedì 8 luglio alle 17:30.

(ANSA).