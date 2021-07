V. sindaco Arquata: affluenza flop a Castelluccio

(ANSA) - ANCONA, 04 LUG - "Oggi doveva essere uno dei giorni clou della fioritura di Castelluccio ma l'affluenza alla piana è stata fortemente deludente. Rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso gli autoveicoli che sono transitati nel nostro territorio sono stati nettamente inferiori. Stesso discorso per le moto e gli altri mezzi di trasporto". Così il vice sindaco di Arquata del Tronto Michele Franchi, che in una nota critica la "militarizzazione" degli accessi alla piana, ovvero l'ingresso da Norcia con bus navetta e la contestuale chiusura degli accessi dal versante marchigiano a Castelsantangelo sul Nera e, appunto, Arquata, nei due primi fine settimana di luglio, con conseguenze economiche negative per un vasto territorio colpito dal terremoto del 2016. "Un flop vero e proprio dovuto, a nostro modo di vedere, a come sono state gestite le cose e in particolare alla strategia del Comune di Norcia. Una strategia da noi mai condivisa, fin dai primi incontri delle scorse settimane. E i numeri, come detto, ci hanno, ahinoi, dato ragione. L'annunciata militarizzazione degli accessi - incalza Franchi - ha finito per scoraggiare moltissime persone che, quindi, hanno optato per una giornata al mare o altrove. Il primo territorio a pagare lo scotto di queste scelte è stato, ovviamente, proprio quello di Castelluccio. Ma anche noi, che siamo la porta principale verso la piana, abbiamo avuto le nostre conseguenze negative: pochi visitatori e anche costretti a subire i disagi dovuti ai posti di blocco". Giusto, secondo Franchi, inserire dei "punti di filtraggio" o cercare di risolvere "i problemi emersi l'anno scorso con l'enorme affluenza di questo periodo. Ma, appunto, era una questione da affrontare e da gestire. Non da eliminare togliendo di mezzo direttamente il pubblico". L'amministrazione di Arquata è "amareggiata" e "so che anche Castelsantangelo è sulla nostra stessa lunghezza d'onda. Mi sto confrontando con il collega e siamo concordi su alcune azioni da effettuare in futuro. Intanto per il prossimo weekend, quando sono previste le stesse limitazioni di oggi e domani, dico già che chiederò formalmente alle autorità di riaprire il traffico senza eccezioni". (ANSA).