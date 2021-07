Progetto di valorizzazione Complesso monumentale duomo Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 03 LUG - Un' "Isola" di storia, arte e cultura nel cuore del centro storico di Perugia. Un complesso monumentale conosciuto in Italia e nel mondo come sito storico-artistico e archeologico, in cui la presenza dell'uomo risale a 26 secoli fa. Una presenza visivamente stratificata per ben 15 metri sotto il piano stradale con circa un chilometro di percorso visitabile, tra vie, cunicoli e anfratti affascinanti, che collega tra loro quattro epoche storiche caratterizzanti la città: etrusca, romana, medioevale e rinascimentale.

Dopo due decenni di studi, ricerche, opere, lavori migliorativi e investimenti di risorse e professionalità, lo splendido e originale complesso monumentale della cattedrale perugina, situato sul "colle sacro" della città, acquista una nuova vitalità con il progetto "Isola di San Lorenzo".

Tutto questo è stato affidato di recente dal Capitolo dei Canonici di San Lorenzo ad un progetto di valorizzazione del complesso monumentale denominato "L'Isola di San Lorenzo e il percorso nella Forma del Tempo. La storia di Perugia e del suo Colle Sacro". Progetto presentato in conferenza stampa alla presenza, fra gli altri, del cardinale arcivescovo Gualtiero Bassetti.

Il complesso monumentale della cattedrale, dal punto di vista urbanistico, appare come un unico complesso architettonico, al punto che, più volte nel corso della storia, è stato definito come "Isola di San Lorenzo", ed uno dei musei ecclesiastici più importanti dell'Italia centrale. Fanno parte di tale agglomerato: la chiesa cattedrale; la loggia di Braccio Fortebraccio; i due chiostri (superiore e inferiore); le abitazioni dei canonici.

Una porzione rilevante è stata destinata nel corso del XX secolo a spazio museale (Museo del Capitolo della Cattedrale), implementata nell'ultimo ventennio dagli scavi svolti dopo il ritrovamento di preesistenze di epoca etrusco-romana che hanno dotato il complesso di un'area archeologica di notevole interesse. (ANSA).