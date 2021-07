I ricoveri per Covid scendono a 10, tre in meno

(ANSA) - PERUGIA, 03 LUG - Scendono ancora i ricoveri per Covid in Umbriai. Oggi sono dieci, tre in meno di ieri, di cui uno (dato è invariato) in terapia intensiva.

Sono cinque i nuovi casi di positività accertati nelle ultime 24 ore, su un totale di 4.872 test analizzati (3.561 antigenici e 1.311 tamponi molecolari). Il tasso di positività complessivo è pari a 0,10 per cento.

I guariti sono undici e c'è una nuova vittima. Gli attualmente positivi scendono a 691, sette in meno di ieri.

E' quanto riporta il sito della Regione con i dati giornalieri sull'andamento della pandemia, aggiornati alla mattina del 3 luglio. (ANSA).