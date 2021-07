Si accende l'Estate Nursina, eventi fino a settembre

(ANSA) - PERUGIA, 02 LUG - Si accende l'Estate Nursina: il 4 luglio il concerto omaggio all'Umbria di Uto Ughi è il primo grande appuntamento. "Abbiamo allestito un cartellone di eventi che ci porterà fino a settembre quando a Norcia arriverà Paolo Fresu", racconta all'ANSA Giuseppina Perla, assessore comunale alla cultura e al turismo. "Come sapete - aggiunge - noi che viviamo in queste terre abbiamo vissuto nell'ultimo anno e mezzo una doppia emergenza, quella del post sisma 2016 e quella legata alla pandemia. Sono stati anni molto complicati, ma all'Estate Nursina non abbiamo mai rinunciato". "Abbiamo pensato a una serie di appuntamenti quotidiani che potessero andare incontro un po' alle esigenze e ai gusti di tutti. Il nostro obiettivo è regalare momenti di serenità e di riflessione, ma soprattutto un po' di quella normalità perduta sia alla nostra gente che ai turisti".

A luglio, oltre al concerto di Uto Ughi, gli appuntamenti clou saranno quelli di sabato 10 e domenica 11, quando la città celebrerà San Benedetto, con l'arrivo della fiaccola in San Benedetto in Monte, dove si sta costruendo il nuovo monastero dei monaci benedettini. Il 18 la prima delle due passeggiate letterarie con la scrittrice Chiara Mezzalama. A fine mese la due giorni dedicata ai temi dell'economia con il "Glocal economic forum". "Ad agosto il cartellone vivrà il suo momento più intenso, la musica la farà da padrone a cominciare dai concerti di Irene Grandi la sera di Ferragosto, quello di Francesca Michelin a Forca Canapine, il 22, nell'ambito del 'Festival suoni controvento' e di Samuel dei Subsonica il 25", ricorda Perla.

Sempre ad agosto la seconda passeggiata letteraria con lo scrittore Matteo Cavazzali. Poi, tante altre giornate e serate dedicate al cinema all'aperto, al teatro e ad altri momenti musicali.

"L'Estate Nursina - spiega ancora l'assessore - si concluderà a settembre con il grande Paolo Fresu, ma tornerà anche l'Hempiness music festival che richiamerà tante band nazionali e internazionali. Poi, ovviamente, chi sceglierà di raggiungere la nostra città potrà godere dello spettacolo più bello che possiamo offrire, vale a dire il nostro paesaggio, le nostre terre, a cominciare da Castelluccio di Norcia". (ANSA).