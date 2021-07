Scendono a 13 i ricoveri per Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 02 LUG - Scendono a 13 i ricoveri per Covid negli ospedali umbri, tre in meno di ieri, mentre resta occupato un posto nelle terapie intensive (invariato).

Secondo i dati giornalieri della Regione aggiornati al 2 luglio, sono nove i nuovi casi di positività accertati nelle ultime 24 ore, su un totale di 4.052 test analizzati (2.644 antigenici e 1.408 tamponi molecolari), con un tasso di positività totale pari a 0,22 per cento.

Ancora nessun decesso nelle ultime 24 ore, come ormai da giorni. Il numero totale delle vittime dall'inizio della pandemia, dal 24 giugno scorso è così fermo a 1.419.

I guariti nell'ultimo giorno sono 26 e gli attualmente positivi 698 (17 in meno di ieri). (ANSA).