Orvieto, stazione mobile dei carabinieri in piazza Duomo

(ANSA) - ORVIETO, 02 LUG - Una stazione mobile dell'Arma in piazza del Duomo, ad Orvieto: ad attivarla è la compagnia carabinieri del posto, con la ripresa del flusso turistico in città.

Il mezzo attrezzato - in cui vengono impiegati tre o più militari, di cui almeno un ufficiale di polizia giudiziaria - affianca la figura del carabiniere di quartiere ed è organizzato per acquisire le denunce sul posto.

L'obiettivo - spiega l'Arma - è quello di "migliorare il servizio alla popolazione, tenendo conto anche della presenza di numerosi turisti che non conoscono la dislocazione delle stazioni sul territorio e che possono usufruire del servizio svolto dalla stazione mobile con maggior facilità ed immediatezza".

Oltre che sul territorio di Orvieto, il servizio con stazione mobile è frequentemente svolto dall'Arma, soprattutto nei luoghi che presentano una maggiore presenza di persone, in occasione di manifestazioni e nelle aree pedonali. (ANSA).