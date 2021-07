Nuovo consiglio direttivo Avis Umbria, Marconi presidente

(ANSA) - PERUGIA, 02 LUG - È entrato ufficialmente in carica il nuovo consiglio direttivo di Avis Umbria, un organo profondamente rinnovato che "guarda alle sfide future con ottimismo e unità d'intenti". Alla sua guida - riferisce una nota - è stato chiamato l'avvocato Enrico Marconi che già nel passato aveva ricoperto il ruolo di presidente. Ci sono poi il vicepresidente vicario Fabrizio Rasimelli, già presidente di Avis Perugia, insieme all'altro vicepresidente Ottaviano Panfili, già presidente di Avis Arrone. Completano la squadra dell'ufficio di presidenza Andrea Motti, segretario generale, e Andrea Marchini, già presidente di Avis regionale, che ricoprirà la carica di amministratore. Il consiglio direttivo è completato da: Kelly Belloni, Paolo Cappucci, Ilio Cintia, Emanuele Frasconi, Matteo Giannetti, Sergio Grifoni, Marco Grosso, Simone Lanterna, Francesco Lombardo, Sara Minestrini, Mirko Piciucchi, Patrizia Settimi, Fabrizio Tittarelli, Riccardo Tomassini.

Questa squadra resterà in carica per il quadriennio 2021-2024.

"Consci delle difficoltà che dovremo affrontare - commenta il nuovo consiglio - auspichiamo e invitiamo tutte le persone ad avvicinarsi alla donazione del sangue e del plasma, valore irrinunciabile per una salute pubblica equa e a disposizione dell'intera collettività. L'invito è rafforzato soprattutto in questo mese di giugno, tradizionalmente difficile, che in questi giorni ha visto scendere in prima linea la Regione e le Asl".

"Invitiamo tutti i donatori - proseguono il presidente Marconi e tutti i consiglieri - a contattare la propria Avis di appartenenza per prenotare la propria donazione. L'invito è ancor più forte per chi non ha mai donato: chiamate con fiducia l'Avis del vostro comune e prenotate la vostra donazione. Farlo ora e essenziale". (ANSA).