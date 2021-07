Navette da Norcia per vedere la fioritura di Castelluccio

(ANSA) - PERUGIA, 02 LUG - Per assistere alla fioritura del Pian Grande di Castelluccio di Norcia, il Comune ha predisposto per i fine settimana del 3 e 4 luglio e del 10 e 11 luglio un servizio navetta, al costo di 5 euro a persona, in partenza dai cinque punti di accesso-parcheggio individuati sul territorio comunale. Chi deciderà di partire da Norcia capoluogo potrà farlo dal parcheggio Boeri e da Santa Scolastica. Il servizio sarà attivo dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 19.

La frequenza sarà ad ogni ora. Chi sceglierà di partire da Forca Canapine i parcheggi a disposizione saranno Scentinelle, Monti del Sole e Forca Canapine. Il servizio navetta sarà attivo dalle ore 8 alle 12.30 e dalle ore 15 alle ore 19.30. Con frequenza ogni 30 minuti.

Il Comune ricorda che in questi fine settimana, come da nota della Prefettura di Perugia, è stato disposto il divieto di transito e sosta sia nella Piana che lungo tutte le arterie che vi affluiscono dai versanti umbro-marchigiani.

Possono raggiungere i parcheggi coloro che abbiano fatto la prenotazione per auto e camper, attraverso la piattaforma www.parchiaperti.it nei parcheggi individuati sul territorio del Comune di Norcia, utilizzando il servizio navette, fruibili all' 80 per cento della capienza massima, come da disposizioni di sicurezza anti-Covid.

E' consentito invece il transito nella Piana per pullman e navette turistiche.

I posti auto disponibili nei cinque parcheggi sono 1.850 in totale, per una stima approssimativa di circa 6.000 persone.

Dal lunedì al venerdì è consentito invece libero accesso alla Piana di Castelluccio, senza possibilità di sosta per tutti gli autoveicoli.

Tutti i giorni della settimana vi sarà libero accesso alla Piana e all'abitato di Castelluccio, da tutti i versanti, per residenti-dimoranti ed esercenti attività economiche locali, disabili, bici e moto, bus e navette turistiche. (ANSA).