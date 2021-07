Meloni, noi del c.destra stiamo insieme per scelta

(ANSA) - PERUGIA, 02 LUG - "Noi siamo insieme per scelta e perché le nostre idee sono compatibili. Voi non sentirete mai un esponente del centrodestra dire 'questo io lo detesto però ci sto insieme per impedire a quello di vincere', ma è quello che sentite dire ogni giorno a Pd, 5 Stelle e Matteo Renzi": lo ha detto Giorgia Meloni a Perugia rispondendo ai giornalisti che le chiedevano un parere sulle interlocuzioni all'interno del centrodestra per le scelte dei candidati per le varie amministrative.

La presidente di Fratelli d'Italia è arrivata nel capoluogo umbro, al Barton Park, nel pomeriggio di venerdì per presentare il suo libro "Io sono Giorgia".

Parlando ancora a margine dell'iniziativa, Giorgia Meloni ha anche affermato, fra l'altro: "C'è per noi più che una possibilità, ma la speranza, che si possa andare a votare appena dopo le elezioni del Capo dello Stato perché credo che questo parlamento non possa produrre niente di buono". (ANSA).