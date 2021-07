Festa di S.Benedetto momento importante dell'Estate Nursina

(ANSA) - PERUGIA, 02 LUG - La festa liturgica di San Benedetto, che ricorre l'11 luglio, è uno degli appuntamenti più importanti dell'Estate Nursina. Quest'anno la ricorrenza verrà celebrata per l'intero fine settimana, a cominciare da sabato 10, quando la fiaccola benedettina arriverà a San Benedetto in Monte, dove i monaci benedettini si sono trasferiti dopo il crollo della Basilica a causa del terremoto del 2016.

Qui, alle porte della città di Norcia, stanno costruendo anche il nuovo monastero.

Sempre nella giornata del 10 luglio, alle 21,15, in piazza San Benedetto verrà proiettato il filmato del viaggio della fiaccola benedettina, a seguire lo spettacolo piromusicale. Domenica 11 sarà celebrata la messa in onore del santo patrono d'Europa e verrà officiata da mons. Renato Boccardo, arcivescovo della diocesi di Spoleto-Norcia, presso il centro Madonna delle Grazie.

"Parlare della festa di San Benedetto riporta inevitabilmente il pensiero alla ricostruzione della sua 'casa'", dice all'ANSA il sindaco Nicola Alemanno. "Il 2021 - aggiunge il sindaco - è l'anno in cui la ricostruzione post sisma è stata davvero iniziata. Come già detto anche dal soprintendente speciale per le aree terremotate, Paolo Iannelli, entro l'estate si conta di vedere la prima gru installata nell'area della Basilica che segnerà l'avvio della sua ricostruzione". (ANSA).