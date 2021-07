Edilizia scolastica: interventi previsti a Città di Castello

(ANSA) - CITTÀ DI CASTELLO (PERUGIA), 02 LUG - Sono numerosi gli interventi di edilizia scolastica previsti per le strutture ed edifici tifernati di competenza della Provincia di Perugia.

Nella sede del liceo classico "Plinio il Giovane" è previsto un lavoro di miglioramento sismico, per l'importo di 4.725.000 euro, finanziato con fondi Por Fesr. Per questo intervento - riferisce una nota della Provincia - è attualmente in corso l'ultimazione del progetto definitivo. Per la fine del 2021 si prevede l'avvio della gara d'appalto.

Nella sede di via Rigucci dell'Iis "Franchetti-Salviani" è stato recentemente finanziato, a valere sui fondi per l'edilizia scolastica per Province e Città metropolitane, un intervento di complessivi 920.000 euro per adeguamento alle norme di sicurezza. E' attualmente in corso la progettazione.

Per la sede in via Bologni dell'Iis "Patrizi-Baldelli-Cavallotti" è previsto un lavoro di adeguamento alle normative di prevenzione incendi, per l'importo complessivo di 240.000 euro. E' attualmente in corso la gara d'appalto.

Per quanto riguarda la sede dell'Iis "Franchetti-Salviani" in via Rigucci (sede storica dell' Its commerciale e per geometri) infine è prevista la realizzazione di un nuovo edificio in ampliamento a quello già esistente, per un importo complessivo di 4.400.000 euro, finanziato con i fondi della ricostruzione post sisma 2016. Questo progetto verrà inviato al Commissario per la ricostruzione per l'emissione del Decreto definitivo di assegnazione del finanziamento, a seguito del quale potrà essere espletata la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori, gara che ragionevolmente potrà essere ultimata entro la fine del 2021.

"Si tratta quindi di un progetto complessivo - precisa il presidente della Provincia di Perugia, Luciano Bacchetta anche nella veste istituzionale di sindaco - con il quale sarà migliorata e razionalizzata la rete scolastica di Città di Castello da tempo attesa dai cittadini. Fondamentale come è sempre avvenuto, la sinergia con i dirigenti scolastici riferimento primario per la Provincia e il Comune nella programmazione della scuola del futuro anche sul versante del potenziamento ed ammodernamento delle strutture e tecnologie".

(ANSA).