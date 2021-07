Bonus bebè dal Comune di Gualdo Cattaneo

(ANSA) - GUALDO CATTANEO (PERUGIA), 02 LUG - La Giunta comunale di Gualdo Cattaneo, guidata dal sindaco Enrico Valentini, attiva due misure a sostegno della genitorialità. Il primo contributo fa parte del progetto "NasciAMO a Gualdo Cattaneo" e prevede l'erogazione di un contributo di 250 euro per ogni nuovo nato nel comune. Il contributo sarà riservato al nucleo familiare per la nascita o l'adozione di un minore dal primo gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

La misura - spiega l'ente - si rivolge a tutti i cittadini residenti nel comune di Gualdo Cattaneo da almeno cinque anni e in regola con il pagamento dei tributi e servizi comunali. Sul sito del Comune sono già pubblicati i moduli per la presentazione della domanda che potrà essere inoltrata fino al 31 gennaio 2022.

Il secondo contributo "Future mamme", pari a 250 euro, è riservato alle donne residenti da almeno due anni nel comune, in stato di gravidanza certificato a partire dal compimento del quinto mese ed entro e non oltre il giorno antecedente la nascita del bambino. La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre il termine ultimo del 31 dicembre 2021. E' possibile scaricare gli avvisi e i moduli dal sito del Comune. (ANSA).