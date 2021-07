ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Umbria, nessuna vittima dal 24 giugno

(ANSA) - PERUGIA, 02 LUG - Ancora nessun decesso per Covid nelle ultime 24 ore in Umbria, come ormai da più di una settimana. Il numero totale delle vittime dal 24 giugno scorso è così fermo a 1.419.

Secondo i dati giornalieri della Regione aggiornati al 2 luglio, scendono a 13 i ricoveri negli ospedali umbri, tre in meno di ieri, mentre resta occupato un posto nelle terapie intensive (invariato). Sono nove i nuovi casi di positività accertati nelle ultime 24 ore, su un totale di 4.052 test analizzati (2.644 antigenici e 1.408 tamponi molecolari), con un tasso di positività totale pari a 0,22 per cento. I guariti nell'ultimo giorno sono 26 e gli attualmente positivi 698 (17 in meno di ieri).

Nell'ultima settimana (rispetto a venerdì 25 giugno), gli attualmente positivi sono oggi 108 in meno, i guariti 156 in più. Mentre i ricoverati, scesi oggi 13, come detto, venerdì scorso erano 21.

Come conferma l'ultimo report sull'andamento dei contagi elaborato dal Nucleo epidemiologico regionale - aggiornato al 30 giugno - l'andamento dei nuovi casi in Umbria si conferma in costante riduzione. Dallo studio risulta che l'Rt, vista la bassa numerosità dei casi, è soggetto a maggiori oscillazioni, mantenendosi comunque al di sotto del valore di 1. Si conferma anche la stabilizzazione verso il basso del tasso di incidenza settimanale regionale (sette casi per 100.000 abitanti), con la tendenza alla riduzione in tutti i distretti: ad eccezione della Valnerina, che mostra un'incidenza più alta (217 per 100.000), tutti i distretti hanno valori inferiori ai 50 casi per 100.000 abitanti. Un solo comune, Norcia, ha una incidenza superiore a 200 casi per 100.000, con un cluster "ben definito - spiega la Regione - circoscritto e gestito". Si consolida verso il basso anche la quota dei positivi sui nuovi tamponi, "a conferma dell'adeguata azione di tracciamento dei casi in tutto il territorio regionale".

Per quanto riguarda i vaccini, sono state somministrate in Umbria - secondo i dati del ministero aggiornati al 2 luglio - 764.796 dosi in tutto, sul totale delle 896.994 consegnate, pari all'85,3 per cento. (ANSA).