Tesei, vicinanza dell'Esercito nella gestione della pandemia

(ANSA) - PERUGIA, 01 LUG - "Voglio veramente ringraziare l'Esercito, il generale Figliuolo e tutti gli operatori, che sono stati davvero bravissimi. Devo dire che c'è stata una vicinanza con la nostra regione fin dall'inizio della gestione della pandemia". E' quanto affermato la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, a Norcia, durante la visita nel cratere sismico dell'Umbria del commissario straordinario per l'emergenza Covid, Francesco Figliuolo, in occasione della campagna di vaccinazione "a tappeto" che sta coinvolgendo i comuni terremotati della Valnerina. "Quando è arrivato l'ospedale da campo dell'Esercito - ha ricordato Tesei a margine dell'incontro - è stato un momento anche di sollievo per tutti noi perché stavamo affrontando quella fase critica dell'aumento esponenziale dei contagi, e ci ha consentito veramente di curare tutti in Umbria e di non mandare fuori nessuno. Sono stati veramente eccezionali quindi io continuo a ringraziarli. Ma lo sapevo già chi è l'Esercito quindi non avevo dubbi su questo".

A proposito della campagna di vaccinazione nelle zone umbre del sisma, la presidente ha aggiunto: "Non posso che ringraziare il generale Figliuolo perché appena ho avanzato la proposta in occasione della sua visita di maggio, l'ha subito accolta".

"Si tratta di un'esigenza per un territorio già provato per l'emergenza post-sisma del 2016 e quindi di andare incontro alle persone nei luoghi in cui vivono", ha osservato, ricordando che in particolare a Norcia "il numero degli abitanti complessiavmente non è molto elevato ma sicuramente la dislocazione territoriale è molto diffusa". (ANSA).