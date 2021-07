Notte dei musei, aperture straordinarie anche ad Orvieto

(ANSA) - ORVIETO, 01 LUG - Anche musei e monumenti del circuito "Orvieto Carta Unica" parteciperanno sabato alla Notte europea dei musei 2021, la manifestazione che prevede aperture notturne per i luoghi della cultura pubblici e privati con visite e attività al prezzo simbolico di 1 euro a persona.

Numerose le attività previste nella città umbra, coordinate dall'associazione "Orvieto Carta Unica". Tra le aperture straordinarie previste dalle 21 alle 24, quelle del Museo dell'Opera del Duomo, della Torre del Moro e del Pozzo della Cava. Il Museo archeologico nazionale sarà invece aperto dalle 19.30 alle 22.30, inoltre sono programmate delle visite guidate alla Necropoli del Crocifisso del Tufo (alle 20.30) e al teatro Mancinelli (alle 21.30).

"La Notte europea dei musei 2021, evento promosso dal Mic - afferma il presidente dell'associazione "Orvieto Carta Unica", Gianluca Polegri - vuole avvicinare quante più persone possibili ai beni di interesse culturale. Sarà quindi un'occasione unica per i cittadini e i turisti per visitare a 1 euro i bellissimi patrimoni che custodisce la città di Orvieto. Musei e monumenti che fanno parte di "Orvieto Carta Unica" hanno aderito immediatamente, apprezzando lo spirito dell'iniziativa e permettendo un'organizzazione di tipo coordinato". (ANSA).