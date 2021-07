Fioritura a Castelluccio, Pian Grande "tavolozza" di colori

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 01 LUG - Il Pian Grande di Castelluccio di Norcia torna ad essere una grande "tavolozza" di colori come solo la fioritura sa regalare, nonostante il grande caldo e l'assenza prolungata delle piogge non abbiano aiutato a far risaltare, ad esempio, il rosso dei papaveri o il blu dei ciclamini.

Lo spettacolo resta comunque incantevole già da quando si arriva sul valico che domina la piana all'ombra del monte Vettore.

Migliaia i visitatori, giunti da ogni parte d'Italia, che in questi giorni hanno raggiunto la "perla" dei monti Sibillini per ammirare da vicino la fioritura e scattare foto, soprattutto in direzione dell'Italia disegnata dagli alberi che se ripresa assieme ai fiori regala immagini mozzafiato.

Nei prossimi due fine settimana di luglio, il 3-4 e il 10-11, chi vorrà salire a Castelluccio dovrà farlo con le navette messe a disposizione dal Comune di Norcia, così da evitare ingorghi di auto, pullman e moto che ogni anno, nei weekend della fioritura, prendono d'assalto il borgo terremotato. (ANSA).