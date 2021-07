Eseguiti 151 mila test antigenici agli studenti nelle farmacie

(ANSA) - PERUGIA, 01 LUG - Tempo di bilanci per la campagna di testing gratuita dedicata alla popolazione studentesca (studenti e personale docente e non docente) di tutte le scuole regionali di vario ordine e grado, svolta tramite test antigenici rapidi nelle farmacie umbre aderenti. Il 30 giugno si è infatti concluso il programma avviato lo scorso 18 gennaio grazie all'accordo sottoscritto tra Regione Umbria e associazioni delle farmacie pubbliche e private convenzionate, che consentiva appunto di poter avere a disposizione per le famiglie un prezioso supporto al contenimento del virus Covid-19, specialmente durante il periodo della cosiddetta 'terza ondata' con le scuole tornate via via alla normale attività in presenza.

I numeri registrati dalla campagna di testing - riferisce Federfarma in una nota - parlano di ben 151.128 test antigenici rapidi eseguiti in poco meno di cinque mesi e mezzo in 167 farmacie regionali aderenti, con 547 comunicazioni di positività registrate e subito trasmesse oltre che ai diretti interessati anche ai medici di medicina generale che hanno potuto prescrivere l'esecuzione del tampone molecolare presso i servizi di igiene e sanità pubblica della Regione.

"Crediamo che questa campagna si sia rivelata particolarmente utile nella strategia globale di contrasto alla pandemia - affermano i presidenti di Federfarma Umbria Augusto Luciani, di Federfarma Perugia Silvia Pagliacci e Federfarma Terni Maurizio Bettelli -. Dobbiamo tra l'altro ringraziare la Regione dell'Umbria che ha creduto fortemente nella validità di questa iniziativa e nel ruolo importante svolto dalle farmacie come presidio sanitario territoriale. I colleghi farmacisti si sono prodigati, e continuano a farlo, sempre con la medesima professionalità nei confronti della popolazione".

All'interno delle farmacie umbre aderenti sarà possibile continuare a prenotare ed effettuare test antigenici rapidi, così come test sierologici, anche per i privati cittadini.

(ANSA).