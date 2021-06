Weekend tra jazz ed elettronica al Festival dei Due Mondi

(ANSA) - PERUGIA, 30 GIU - Nel secondo weekend del Festival dei Due Mondi di Spoleto la programmazione musicale tocca tutti i generi: dalle tastiere del musicista sperimentale Francesco Tristano, sabato 3 luglio in piazza Duomo per un nuovo progetto che accosta Bach all'elettronica, agli appuntamenti in collaborazione con Umbria Jazz, che portano in città due tra i migliori pianisti sulla scena internðazionale: Fred Hersch, venerdì 2 luglio al Teatro Romano in trio con Drew Gress e Joey Baron, e Brad Mehldau, domenica 4 luglio in piazza Duomo per il concerto che apre il suo nuovo tour.

Tra gli altri appuntamenti in programma, i concerti di mezzogiorno alla Chiesa di Sant'Eufemia, che sono affidati alla giovane pianista franco-albanese Marie-Ange Nguci. Giovedì primo luglio in piazza Duomo è in programma l'annuale appuntamento con la Banda Musicale della Polizia di Stato, che esegue, tra gli altri, brani di Ennio Morricone e Astor Piazzolla.

Atteso il debutto, al Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi dal 2 al 4 luglio, dello spettacolo teatrale della regista Lucia Calamaro, che torna a Spoleto e si interroga sugli esiti dell'evoluzione della specie umana con il suo nuovo Darwin Inconsolabile (Un pezzo per anime in pena).

Per la sezione danza Jonas Lopes e Patrick Lander, artisti rivelazione e coppia affiatata sul palcoscenico e nella vita privata, invitano il pubblico a entrare nel mondo surreale creato dall'installazione performativa Coin Operated alla Chiesa di San'Agata, in sei recite dal 2 al 4 luglio.

Cinderella's (3 luglio, Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti), primo lavoro coreografico di Alexandros Stavropoulos, entra in cartellone in sostituzione dello spettacolo The American Moth di Alan Lucien yen, annullato per criticità logistiche dovute alle restrizioni legate all'emergenza sanitaria. (ANSA).