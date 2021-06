Terni, 80 espulsi dalla polizia nel 2021

(ANSA) - TERNI, 30 GIU - Salgono a 80, dall'inizio dell'anno, i cittadini stranieri irregolari espulsi dall'Ufficio immigrazione della questura di Terni nell'ambito del contrasto all'immigrazione clandestina. Gli ultimi ad essere accompagnati coattivamente ai Centri di permanenza e rimpatrio di Bari, Potenza e Torino sono quattro uomini gravati da precedenti penali e di polizia.

Tra loro - spiega la questura - un pakistano di 30 anni, scarcerato dalla casa circondariale del posto, dove era recluso per sottrazione di minorenne e violenza sessuale su minorenni.

Un albanese di 28 anni è stato invece espulso dopo essere stato denunciato dalla squadra Volante per spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane era entrato in Italia come turista nel 2018 e si era trattenuto irregolarmente.

Domenica, alla vista della pattuglia, è fuggito a bordo di una bicicletta che ha lanciato contro la stessa auto della polizia.

Gli agenti lo hanno rincorso e bloccato e nel corso della perquisizione gli sono stati trovati 1.500 euro in contanti, involucri per il confezionamento di stupefacente ed un bilancino di precisione. Accertata dagli agenti anche una cessione della droga.

Accompagnati infine ai Centri di permanenza e rimpatrio altri due albanesi di 36 e 39 anni. Il primo - riferisce sempre la polizia - si trovava agli arresti domiciliari per evasione e minacce a pubblico ufficiale, mentre il secondo è stato rintracciato dai carabinieri di Narni Scalo ed è risultato irregolare sul territorio nazionale dal 2012. Sono in totale 19, dall'inizio dell'anno, gli stranieri irregolari accompagnati coattivamente presso i Centri di permanenza e rimpatrio. (ANSA).