Seconda dose di vaccino ad altri 5.800 umbri nelle ultime 24 ore

(ANSA) - PERUGIA, 30 GIU - Altri 5.790 umbri hanno concluso il ciclo vaccinale contro il Covid nelle ultime 24 ore. Sono 248.836 in tutto, il 32,04 per cento degli aventi diritto secondo quanto riporta il sito della Regione aggiornato alla mattina del 30 giugno.

Hanno ricevuto la prima dose 514.917 cittadini (il 66,8 per cento): nell'ultimo giorno 4.189.

Complessivamente sono state somministrate ad oggi 747.668 dosi, sul totale delle 847.062 al momento consegnate. (ANSA).