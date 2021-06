Fabiana Filippi "illumina" il Festival dei 2 Mondi

(ANSA) - PERUGIA, 30 GIU - Fabiana Filippi conferma il proprio supporto al mondo della cultura e rinnova la sua partnership con il Festival dei 2 Mondi di Spoleto: a suggellare questo impegno l'azienda esporrà per tutto il periodo del festival, in piazza della Libertà, cuore simbolico della manifestazione, la suggestiva installazione luminosa "Light Up The Future".

"Un simbolo di luce - spiega l'azienda in una nota - che dal cuore dell'Umbria, dove Fabiana Filippi ha le sue radici, vuole diffondere nel mondo un messaggio di ottimismo e speranza per il futuro".

"Light Up The Future" è anche il nome del progetto di "social sustainability" lanciato lo scorso dicembre dal brand, destinato alla realizzazione di iniziative concrete a sostegno della comunità e del sociale, nella convinzione che la rinascita debba ripartire proprio dall'attenzione al territorio e dalla cultura.

(ANSA).