Al via "Sagrantino experience", turismo esperienziale

(ANSA) - PERUGIA, 30 GIU - Prende il via in questo fine settimana "Sagrantino Experience", il cartellone di eventi in scena tra luglio e novembre nei territori della Strada del Sagrantino, Montefalco, Bevagna, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, zone di produzione del pregiato vitigno autoctono.

Diciannove attività esperienziali in altrettanti weekend, in 12 aziende agricole tra cantine e fattorie del territorio per il programma ideato e organizzato dall'Associazione "La Strada del Sagrantino" improntato a un turismo lento ed esperienziale.

Il primo appuntamento - riferisce una nota dei promotori - è sabato 3 luglio con "Sagrantino trek al tramonto" alla cantina Di Filippo di Cannara, a partire dalle 17, con aperitivo, visita guidata, degustazione di tre vini in abbinamento a prodotti tipici in cantina e poi un percorso di trekking tra i filari e le vigne di circa quattro chilometri, adatto anche ai bambini (accompagnati dai genitori dai 9/10 anni in su), in collaborazione con la guida Aigae Cristiano Ceppi. Il costo è di 25 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini, la prenotazione obbligatoria: info@stradadelsagrantino.it; 0742.378490.

Le attività di trekking al tramonto su percorsi brevi, tra dolci colline, verranno proposte nei primi tre weekend dei mesi di luglio, agosto e settembre, abbinate ad aperitivo e visita guidata in cantina. Il trekking tornerà con un'altra formula nella parte finale del cartellone, in autunno.

Gli altri appuntamenti, del cartellone tra luglio e ottobre proporranno aperitivi, picnic, passeggiate in carrozza in vigna, degustazioni e tasting in contesti unici, tra colori e sapori tipici delle zone del Sagrantino all'aperto e a contatto con la natura. "Quello di proporre un turismo lento e sostenibile, fatto di esperienze da vivere, di luoghi da scoprire, di racconti e storie lontane da rivivere in un territorio unico, quale quello della Strada del Sagrantino, è da sempre la mission della nostra Associazione", ha commentato la presidente Serena Marinelli - ed è in linea con il target del turista che sceglie l'area di produzione del Montefalco Sagrantino Docg e che ha voglia di 'gustare' non solo i vini ma l'intero contesto". (ANSA).