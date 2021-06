A Castelluccio "In Italy", il festival delle culture del cibo e dell’ospitalità

(ANSA) - PERUGIA, 30 GIU - Si è svolto sul Pian Grande di Castelluccio di Norcia il terzo "In Italy", il festival delle culture del cibo e dell'ospitalità, promosso dall'Università per Stranieri di Perugia, nell'ambito delle attività del corso di laurea "Made in Italy, cibo e ospitalità".

"Il corso triennale - ha spiegato all'ANSA Giovanni Capecchi, presidente del corso di laurea - è l'unico, in Italia, a fondere le due aree, culturali e professionali, del turismo e delle produzioni tipiche, unendo le classi di laurea in Scienze del turismo e in Scienze, culture e politiche della gastronomia".

"Il corso - ha aggiunto il docente - ha l'ambizione di formare degli ambasciatori del Made in Italy delle produzioni tipiche, sia in Italia che all'estero". "Per le finalità che si pone - ha detto ancora Capecchi - questo corso penso che sia nato nell'Università giusta e soprattutto nella regione giusta, il cuore verde d'Italia con delle potenzialità turistiche forse ancora non del tutto espresse".

All'evento hanno partecipato 120 studenti e alcuni docenti della Stranieri. Hanno portato i saluti istituzionali il presidente del Parco dei Monti Sibillini, Andrea Spaterna e la vice presidente dell'assemblea legislativa dell'Umbria, Paola Fioroni. Ad accogliere la comitiva a ridosso della fioritura i soci della Cooperativa della lenticchia di Castelluccio. (ANSA).