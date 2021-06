Ordinati cinque presbiteri diocesani dal cardinale Bassetti

(ANSA) - PERUGIA, 29 GIU - "Amatela questa Chiesa, amatela più di voi stessi, amatela più della vita! Amatela! Non perché vi dirà bravi, o perché lo meriti. Amatela perché Gesù l'ha amata fino a morire; perché se essa ha meritato l'amore di Dio, può ben meritare anche il vostro! Amatela con cuore di presbiteri, cioè di pastori e di padri. Amatela non perché siete un dono per lei, ma perché lei è un dono materno per voi". Lo ha detto il cardinale Gualtiero Bassetti nell'omelia dell'ordinazione tenutasi all'aperto, in piazza IV Novembre a Perugia, di cinque presbiteri diocesani.

Si tratta di Samy Cristiano Abu Eideh, Vittorio Bigini, Daniele Malatacca, Simone Strappaghetti e Michael Tiritiello.

"Non allontanatevi mai da questa fede - ha aggiunto, fra l'altro - da questo amore semplice"; "questa fede così povera e così radicale vi aiuterà ad assumere atteggiamenti fraterni, di mansuetudine, di bontà, di misericordia verso chi sbaglia o è nell'errore, verso i piccoli, i poveri, i giovani. Radicandovi totalmente nella roccia che è Cristo, diventerete anche voi 'roccia' e riferimento per gli altri". Il presidente della Cei e arcivescovo di Perugia ha quindi sottolineato - riferisce l'archidiocesi - "lo spettacolo della piazza con tanta gente".

"E siamo qui con questi cinque giovani - ha concluso - che si donano totalmente al Signore, anche per invocare dal Signore la fine della pandemia e il ritorno ad una vita serena". (ANSA).